Antonella Clerici conduce il concerto per il centenario Disney

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 2 maggio 2023)100condurrà dall’Arena di Verona100 – The Concert, lo spettacolo che porterà in Italia i festeggiamenti deldi, sabato 13 maggio 2023 alle ore 21:00. L’evento arriva a Verona per far rivivere le colonne sonore, che hanno accompagnato diverse generazioni nell’arco di un secolo intero, in uno spettacolo multimediale che ripercorrerà le più belle musiche dei film. Sul palco di– The Concert si avvicenderanno personaggi classici come Topolino, Cenerentola, Mary Poppins, il Re Leone accanto agli eroi più recenti degli studi Pixar, Lucas con Star Wars e Marvel. Lo spettacolo include la proiezione su grande schermo di alcune scene leggendarie dei film, accompagnate dalla Hollywood Sound ...