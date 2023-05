Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 2 maggio

(Di martedì 2 maggio 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 2Josie, vuole evitare di dire a Paul che è davvero innamorata di lui, quindi si inventa che Gerry è il suo fidanzato e che le cose tra loro vanno a gonfie vele, Poi Josie corre da Gerry per chiederle di reggere il gioco, ma il ragazzo è incapace di mentire e lei lo sa bene. Così, Josie comprende di dover dire la verità a Paul, anche se non riesce mai a trovare l’occasione giusta....

Tempesta d'amore, anticipazioni e trame dal 2 all'8 Maggio 2023 Napolike.it

