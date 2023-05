Anniversario Esercito Italiano 2023 | ecco perché gli elicotteri sorvolano Roma | programma completo

(Di martedì 2 maggio 2023). Sono stati avvistati nell’ultima ora di oggi, martedì 2 maggiodell’chei cieli plumbei della Capitale, stazionando in diversi punti. Gli ultimi avvistati si trovavano in prossimità del quartiere Prati. Ma cosa succede?svelato il mistero. (FOTO in copertina da ThenPost su Instagram), sanità al collasso: mancano ambulanze e infermieri. Il 118 chiede aiuto all’A 162 anni dalla sua costituzione, l’ha organizzato una serie di eventi ...

davanti a un edificio distrutto a Soledar, Prigozhin ha detto che il primo maggio è l'anniversario della fondazione di Wagner e che se il gruppo è destinato a morire, "non è per mano dell'ucraino"

Il 66° Reggimento Fanteria Aeromobile ''Trieste'' celebra l'80 ... Esercito Italiano

Roma. Sono stati avvistati nell’ultima ora di oggi, martedì 2 maggio 2023. Elicotteri dell’esercito che sorvolano i cieli plumbei della Capitale, stazionando in diversi punti. Gli ultimi avvistati si ...Mosca (che licenzia il viceministro della Difesa) vuole riconquistare Bakhmut entro il 9 maggio. Zelensky conferma che gli attacchi sono pronti ma non dice ...