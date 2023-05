Andreotti visto dalle Br | «Il volto peggiore del potere Dc | ma non volle la morte di Moro»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 maggio 2023) GiulioBrigate Rosse a 10 anni esatti (il prossimo 6 maggio) dalla sua. A parlare, in un’intervista all’Adnkronos, è l’ex-terrorista Francesco Piccioni. La sua non è l’unica “voce di dentro” a ritornare sui misteri della Prima repubblica. Qualche anno fa, fu infatti l’ex-brigatista Adriana Faranda a dire che le Br rapironoe nonperché lo ritenevano «la mente della Dc». Non per niente era, assieme ad Amintore Fanfani, uno dei “due cavalli di razza” dello Scudocrociato. Un giudizio confermato oggi da Piccioni, che descrivecome «molto più “terragno” nella relazione con i territori e il sistema didc», di cui «era il». Così l’ex-terrorista ...