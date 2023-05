Andrea Agnelli si è sposato | il sì a Deniz Akalin in Umbria

Le nozze diL'ex presidente bianconero, 47 anni, ha sposato Deniz Akalin, 40, sabato 29 aprile in una cerimonia riservatissima nel municipio di Lisciano Niccone davanti al sindaco ...... fidanzata di Cristian Totti POCHI INVITATI, TANTI JUVENTINI Fotogallery -si è sposato, il sì a Deniz Akalin in Umbria 12 ANNI CON WILLIAM Fotogallery - Kate Middleton con la borsa ...si è sposato in Umbria: cerimonia in gran segreto Potrebbe anche interessarti Omicidio Laura Livi: la Cassazione conferma la condanna a 18 anni per il marito Franco Sorgenti

Andrea Agnelli si è sposato: nozze segrete in Umbria con Deniz Akalin La Gazzetta dello Sport

Andrea Agnelli si è sposato a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, con Deniz Akalin, sabato scorso, 29 aprile. Dopo il sì riservatissimo davanti al sindaco… Leggi ...Tre giorni di festa per l’ex presidente bianconero che ha scelto Lisciano Niccone in provincia di Perugia per coronare il suo sogno d’amore con la compagna. Alla cerimonia hanno partecipato una quaran ...