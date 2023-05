Ancora una volta contro

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 2 maggio 2023) L’ultima puntata di Impact ha visto coinvolte principalmente le donne, con le Knockouts che hanno aperto e chiuso lo show del giovedì sera. Prima Masha Slamovich ha persoJordynne Grace, in un buon match che però è stato penalizzato per il finale. Una serie di roll up a tratti comici. Questa sconfitta lascia in panchinaunaMasha Slamovich, maunanon ne esce totalmente sconfitta. Perde un po’ per inesperienza probabilmente, ma la vera realtà è perché la faida tra Jordynne Grace e Deonna Purrazzo al momento interessa di più. Deonna Purrazzo ha vinto nel main eventTaylor Wilde, in un match costruito un po’ a caso ma può starci considerato il buon lavoro di ricostruzione del personaggio che è stato fatto sulla socia di Kilynn King. La ...