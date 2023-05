Amici” | sale il numero dei positivi? “Contagiati quattro allievi e dieci tecnici”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 2 maggio 2023) Focolaio Covid ad “”? Non sarebbero più due ma beni concorrential virus.giorni fa, era stato “Dagospia” a lanciare l’indiscrezione di duedal coronavirus. “Rischio slittamento per la semifinale prevista 6 maggio”, aveva fatto sapere il giornalista Giuseppe Candela. Nessuna conferma ufficiale da parte della produzione del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Chi sono i concorrenti in gara Sabato 29 aprile la settima puntata del Serale – registrata prima dell’allarme Covid – è andata regolarmente in onda e ha visto l’uscita di scena di Giovanni Cricca. In gara sono rimasti Maddalena Svevi e Angelina Mango per il team formato da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo; Isobel Kinnear e Aaron Cenere per la ...