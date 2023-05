Amici | Maddalena Svevi in lacrime per il compito assegnato da Emmanuel Lo | ' Penso a mia mamma e ai suoi sacrifici'

Svevi positiva al Covid L'ira della mamma e l'ipotesi di rinvio della semifinale Cricca eliminato da, le prime parole per Maria De Filippi: 'Solo tu sai' Un compito speciale ...Svevi in lacrime per il compito assegnato da Emmanuel Lo: 'Penso a mia mamma e ai suoi sacrifici' Micol Incorvaia e il 'caso corriere Amazon': lei rompe il silenzio su Instagram. '......virus che ha colpito alcuni degli alunni semifinalisti (si è parlato per ora di Mattia e)... Focolaio Covid nella scuola di22: parla Maria De Filippi Per ora, tutto tace sui social del ...

Maddalena avrebbe contratto il virus ad Amici, la mamma smentisce: Non mi ha parlato di Covid Fanpage.it

Brutta tegola in casa Mediaset: la semifinale del Serale di Amici è stata rimandata ... ad essere risultati positivi potrebbero essere i concorrenti Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. (leggo.it) ...Fascino, società di produzione della conduttrice di Amici, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile slittamento della semifinale ...