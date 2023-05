Amici 22 | Maddalena Svevi in lacrime per “colpa” di un’assegnazione di Emanuel Lo | le sue parole

Leggi su isaechia

(Di martedì 2 maggio 2023)ha avuto un momento di crollo ed è scoppiata inad22. Nel corso del daytime odierno del talent show, il suo coachLo ha deciso di assegnarle un compito piuttosto particolare. Il maestro l’ha infatti incaricata di danzare sulle note di Padremadre di Cesare Cremonini, una canzone travolgente sul rapporto coi propri genitori. Proprio per questa particolare tematica,si è lasciata andare alle. Confidandosi con la sua amica Benedetta Vari (con cui le confidenze hanno spesso generato scalpore),ha parlato del suo rapporto speciale con la madre: Se penso a mamma penso a noi due. Da quando sono nata, non mi viene in mente un momento che non ho condiviso con lei o dove sono stata sola. Mia ...