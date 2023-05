“Amici 22” | Cricca in lacrime dopo l’eliminazione | cos’è successo

(Di martedì 2 maggio 2023) News tv. . Fra due puntate il pubblico di Canale 5 scoprirà il vincitore o la vincitrici della ventiduesima edizione didi Maria De Filippi. Il talent è giunto quasi alla fine e sabato 29 Aprile 2023 un altro concorrente ha abbandonato la casettala settima puntata del serale. L’eliminato è stato, cantante della squadra di Lorella Cuccarine ed Emanuel Lo. Per il giovane cantante non è stato facile dover dire “addio” ai suoi compagni: ecco nel dettaglio chenella scuola più famosa d’Italia.Leggi anche: “22”, Maria De Filippi intervieneciò che èa Wax Leggi anche: “22”, Maria De Filippi non si trattiene: cos’ha detto a Rudy Zerbi Leggi anche: “...

Intanto, nell'ultimo appuntamento serale del programma tv, a lasciare la scuola diera stato. A salutarlo difronte agli altri concorrenti ci aveva pensato la sua insegnante, Lorella ...Al serale diintanto, Maria De Filippi ha finito per essere travolta dalle critiche a causa di un gesto fatto nei confronti dell'ex concorrente. Il gesto compiuto dalla conduttrice in ...L'eliminazione didal Serale di22 ha letteralmente destabilizzato tutti. Se i ragazzi del talent show di Maria De Filippi non sono riusciti a trattenere le lacrime in casetta, Lorella Cuccarini e Arisa ...

Maria De Filippi e il bacio della discordia a Cricca: per Amici si sprecano lezioni di professionalità Fanpage.it

Cricca è stato eliminato da Amici durante l’ultima puntata del Serale. Prima di lasciare la scuola, il cantante ha salutato in lacrime Isobel, con cui è nato un rapporto speciale, e il resto dei ...Nel daytime di Amici di ieri sono state mostrate le immagini in cui Giovanni Cricca ha lasciato la Casetta. Il cantante, allievo di Lorella Cuccarini , è stato eliminato durante la ...