Amici 22 | Cricca annulla un evento perché ha il Covid? VIDEO

(Di martedì 2 maggio 2023), ex allievo di22, hato unmalato. L'ipotesi del web è che abbia ilL'articolo proviene da Novella 2000.

Dentro la scuola di '22'si è fatto conoscere per la sua gentilezza ed educazione, pregi che mancheranno ai ragazzi. Tutti si stringono intorno a lui per un ultimo abbraccio di gruppo, ...Oggi,, il concorrente eliminato nel corso dell'ultimo serale di22, ha comunicato ai suoi fan attraverso i social di dover rimandare un incontro previsto. Nel video pubblicato ha ...22,in lacrime per l'addio. La promessa (a sorpresa) di Isobel: ecco cosa ha detto Ascolti Tv 29 aprile 2023, oltre il 27% di share perLa mamma di Maddalena Svevi smentisce Paola ...

Cricca eliminato da Amici, le prime parole per Maria De Filippi: «Solo tu sai» leggo.it

Slitta la registrazione della semifinale di Amici per i quattordici casi di positività riscontrati nelle ultime ore ...Casi di Covid ad Amici, salta la registrazione della semifinale e qualcuno dice che ci siano stati più di due contagi ...