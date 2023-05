Amici 22 | caso Covid in corso | annullata la registrazione della semifinale

(Di martedì 2 maggio 2023)22: a lanciare l’indiscrezione è Dagospia, secondo cui almeno due allievi potrebbero essere risultati positivi al test. Secondo quanto riportato dagli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano i due allievi positivi potrebbero essere Maddalena e Mattia; tuttavia ancora non è stato ufficializzato alcun nome.22, ilentra in casetta e salta laSembrerebbe sia scoppiato un focolaionella casetta di22 e, per tal motivo, si sarebbe deciso di rimandare la, precedentemente decisa per il 4 maggio 2023 e in onda sabato 6 maggio 2023, come riporta l’Agenzia Nazionale Dire. Un’ ulteriore indiscrezione si legge su ...

Amici troppo stretti. A rischio la semifinale di Amici 22 prevista in tv per sabato. La registrazione della puntata (che dovrebbe avvenire giovedì 4 maggio) rischia di slittare per la ...La Fascino di Maria De Filippi ha rotto il silenzio e ha rilasciato la prima dichiarazione sulle sorti del Serale di Amici 22.