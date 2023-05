Amianto | condannati per omicidio colposo gli ex manager della Montefibre di Verbania

(Di martedì 2 maggio 2023) Al termine del processo-ter, la Corte d’Appello di Torino ha condannato perGiorgio Mazzanti, Bruno Quaglieri e Gianluigi Poletti, gli ex(azienda chimica del gruppo Montedison fallita nel 2018) imputati per le morti danello stabilimento di. Riconosciute le attenuanti generiche, i giudici hanno inflitto un anno di carcere a Mazzanti, ritenuto responsabile di cinque decessi, e 11 mesi ciascuno a Quaglieri e Poletti,solo per quattro di questi: tutti e tre sono incensurati e perciò beneficerannosospensione condizionalepena, che non dovranno scontare. Dichiarate prescritte, invece, le accuse dinei confronti di ...

...caso al mondo in cui i vertici aziendali vengono processati e, nelle prime due sentenze e soprattutto socialmente. Ha presieduto la 'Commissione per la riforma della legge sull'' ......caso al mondo in cui i vertici aziendali vengono processati e, nelle prime due sentenze e soprattutto socialmente. Ha presieduto la 'Commissione per la riforma della legge sull'' ......caso al mondo in cui i vertici aziendali vengono processati e, nelle prime due sentenze e soprattutto socialmente. Ha presieduto la 'Commissione per la riforma della legge sull'' ...

Morti per amianto, 3 condanne e risarcimenti da 1,5 milioni di euro al processo Montefibre bis TGCOM

Durante la mattinata odierna nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio, si sono tenute le celebrazioni della Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto. A seguito dei saluti istituzionali del Pre ...Gli studenti degli istituti cittadini, introdotti da Adriana Canepa, hanno illustrato i progetti in corso, aprendo al monologo “Basta parlare di amianto” di Silvana Mossano e Sergio Salvi ...