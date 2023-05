(Di martedì 2 maggio 2023) «Avvocato, avvocata, architetto, architetta: letra uomo e donna sono armi di distrazione di massa, quando una donna su 5 non lavora più dopo aver partorito, che guadagna un quinto in meno di...

...Angiolini: "Avvocata, ingegnera, architetta. Che ce ne facciamo delle parole Mettete le donne in condizione di lavorare" "Una donna su cinque non lavora dopo un figlio.le vocali ...Dal palco del Concertoneieri ha citato l'Art.36 della Costituzione ("Il lavoratore ha ... "Voglio proporre uno scambio - aggiunge la conduttrice -le vocali in fondo alle parole, ma ...Padrona di casaAngiolini , per la sesta volta consecutiva (ed è record), affiancata da ...le vocali in fondo alle parole, ma ridateci il 20% di retribuzione". All'Orchestraccia l'...

Ambra: "Riprendetevi le vocali e ridate il 20% di retribuzione alle donne" Gazzetta del Sud

«Avvocato, avvocata, architetto, architetta: le vocali tra uomo e donna sono armi di distrazione di massa, quando una donna su 5 non lavora più dopo aver ...La pioggia non ha fermato il popolo del Concertone del Primo Maggio. In piazza San Giovanni a Roma trecentomila persone hanno sfidato la pioggia: un tappeto di ombrelli e di mantelle colorate ha accol ...