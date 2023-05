Ambra | con Crosetto è stata una questione di umanità So cosa dire | non c’è più Boncompagni che mi parla nell’orecchio

i fuorisede che si coprono a vicendagli ombrelli non sequestrati, più volte ricordati da). A proposito ancora di Angiolini, ieri alla sua sesta edizione consecutiva " e tanto salda nella ...... la polemica su Crosetto e le armi e le scuse diCarlo Rovelli usa la fisica quantistica per ... a margine della firma del protocollo sul patrimonio subacqueo insiemeil ministro Nello ...Cosìdal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, ha puntato il dito contro le disparità ... Uguale significare essere uguale, e finiscela 'e''. Le parole dell'artista non hanno mancato ...

Ambra: con Crosetto è stata una questione di umanità. So cosa dire, non c’è più Boncompagni che mi parla... Corriere della Sera

Spigliata, elegante, mai sopra le righe: il concertone del primo maggio è ormai nelle sue corde e non solo. Dall'ironia su T’appartengo ai messaggi cruciali in tema di diritti, di rispetto e di uguagl ...In un momento in cui il “maschile istituzionale” sta riprendendo quota, bene battersi per il 20% di retribuzione in meno. Ma anche contro il cono ...