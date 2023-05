Ambiente e tutela animali | raffica di controlli e sanzioni delle guardie Enpa- Kronos

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodisul territorio tra la Piana del Sele e i monti Alburni, nel salernitano, da parteecozoofile dell’Ente Nazionale Protezionee dell’Accademia, per l’attività di contrasto al fenomeno dell’abbandono e del maltrattamento degli. L’operazioneambientali ha interessato dalle prime luci dell’alba di ieri, i comuni di Eboli, Campagna, Serre e Postiglione, dove durante ifinalizzati alla raccolta di funghi, tartufi,della flora e fauna, gli ambientalisti hanno identificato decine di persone in boschi in cui sono stati rinvenuti richiami per il bracconaggio degli ...