Alternanza scuola lavoro | arriva la riforma | tutte le novità

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 maggio 2023) Cambia di nuovo il percorso di, oggi più formale che pratico, un impegno quasi inutile per gli studenti italiani. Il Decretovarato il 1° maggio dal Consiglio dei Ministri contiene anche la minidel percorso di accompagnamento al, oggi conosciuto come Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), così come proposta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, Il senso dellaIl Ministro Valditara, nel presentare il pacchetto di misure per lain CdM, ha spiegato che queste puntano ad un rafforzamento delle esperienze “on the job” e sono frutto di quanto emerso ai tavoli di ascolto intrattenuti nei mesi scorsi con sindacati, mondo della ...