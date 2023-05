Alpine - Peso piuma e un motore da 500 CV | ecco la A110 Pikes Peak

Leggi su quattroruote

(Di martedì 2 maggio 2023) Cinquecento cavalli, neanche una tonnellata di(950 chili) e un alettone grande così:l'da, un'vitaminizzata pronta ad arrampicarsi su una delle vette più famose del motorsport, per la più celebre delle gare in salita. L'appuntamento con laInternational Hill Climb 2023, sulle Montagne Rocciose del Colorado (Usa), è infatti fissato per il 25 giugno prossimo. Le Mans style. La trasformazione non è solo questione dima, soprattutto, di aerodinamica, che stravolge le sembianze della sportivetta francese. Oltre alla già citata ala, composta in realtà da due singoli pezzi, l'sfoggia un ampio splitter ...