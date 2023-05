Almanacco del 02-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 maggio 2023)del giorno inizia il nuovo mese inizia anche una nuova settimana ma oggi è un giorno di festa e lunedì Primo Maggio Buongiorno Buona giornata Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giuseppe Lavoratore il nome Giuseppe deriva dall’ebraico Joseph significa dio accresca era un nome beneaugurante inpost primogeniti nella speranza dell’arrivo di altri figli il proverbio si dice Mangio fresco è Ventoso rende l’anno copioso sono nati oggi Roby Facchinetti Ricky Tognazzi Violante Placido intanto Tantissimi auguri a tutti coloro che portano il nome di Giuseppe data noi lo diamo per scontato e a tutti coloro che che veramente hanno questo nome ce ne sono sempre sempre sempre quindi insomma ogni giorno lo diamo questo Giuseppe Giuseppe poi buon compleanno a Gabriele Elisa Sara Sara quanto tempo è a Martina anche Martina non l’ho da un po’ che non non avevamo ...