Alluvione di Sarno | a 25 anni dal disastro la migliore difesa resta la consapevolezza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Nel maggio 1998 la fascia pedemontana della montagna di, il Pizzo di Alvano, e in particolare i comuni di, Siano e Bracigliano, in provincia di Salerno, e di Quindici, in provincia di Avellino, fu scarnificata dalle piogge prolungate che determinarono una sequenza impressionante di colate di fango. In quei giorni, nell’arco di circa 16 ore dalle 14 del giorno 5 alle 6 del giorno 6, ci furono più di 140 movimenti franosi che innescarono 40 colate di fango. Nel complesso furono mobilizzati oltre due milioni di metri cubi di materiale che distrussero 178 case e ne danneggiarono oltre 450, provocando 159 vittime. Ogni colata di fango aveva caratteri affatto peculiari, con volumi che giunsero fino a 180 mila metri cubi, mobilitati talora in più colate successive. Gli eventi meteorici avevano prodotto numerosi fenomeni di distacco in sommità , ...