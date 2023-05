Allegri in conferenza | le ultime su Di Maria e Rabiot

(Di martedì 2 maggio 2023) Le parole del tecnico bianconero Massimilianoè intervenuto nella consuetastampa alla vigilia del match in programma domani sera contro il Lecce. Novità sulle condizioni di Diche è recuperato e potrebbe scendere in campo domani. Mentrepotrebbe riposare dopo le tante presenze consecutive da titolare. Ecco le parole dell’allenatore: “? Domani è possibile che riposi. Dista bene, gli è passato il dolore alla caviglia e domani potrà essere della partita. Da lui ci aspettiamo tanto, come da tutti”. Novità anche sul possibile impiego di Vlahovic e sul recupero di Bremer: “Vlahovic sta bene, è entrato a Bologna e domani deciderò se farlo partire dall’inizio. Sono contento di quello che ha fatto finora. Bremer sta bene, aveva bisogno di ...

In questo momento non sappiamo se giocheremo la Champions che è il nodo cruciale sul fatto della programmazione'. Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce sottolineando l'importanza di centrare la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. La Juve è terza in classifica

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha preso parte alla conferenza stampa di vigilia in vista dello scontro infrasettimanale contro il Lecce.Allegri traccia un primo bilancio: «Lavoriamo per tornare a vincere. Quest’anno…». Il commento in conferenza stampa Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Lecce.