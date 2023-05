(Di martedì 2 maggio 2023) "Abbiamo raggiunto quota 60 alla quale non riuscivamo ad arrivare. A Bologna l'atteggiamento della squadra è stato diverso rispetto ai 25 minuti di Milano. Abbiamo sbagliato molto in fase conclusiva e ...

Massimilianoha presentato così l'incontro in conferenza stampa: "La squadra ha una buona ... avremo gli scontri diretti eavere l'obiettivo di raggiungere la Lazio".Abbiamo sbagliato molto in fase conclusiva e su questomigliorare - ha detto l'allenatore della Juve Maxalla vigilia del match casalingo contro il Lecce - . Domani sarà diversa, il ..., come di consueto, interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce: ... Abbiamo sbagliato nella fase conclusiva e su questomigliorare. I bilancio vanno fatti a ...

Allegri: "Dobbiamo migliorare in avanti. Alex Sandro e Rabiot riposano, Di Maria dovrebbe esserci" La Gazzetta dello Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus ... e il Lecce ha un obiettivo importante che è quello della permanenza in Serie A. Dovremo essere rispettoso”. Sul bilancio: “Il bilancio va fatto a fine ...Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara contro il Lecce. Tuttojuve.com ha seguito l'evento in diretta: Che Juventus dobbiamo aspettarci "Intanto abbiamo ...