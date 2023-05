Alla scoperta dei nuovi TV Samsung Neo QLED 2023 | ancora più belli | più performanti e più smart

(Di martedì 2 maggio 2023) La nuova gamma di televisoriNeo4K e 8K si presenta con TV ulteriormente migliorati sia sul fronte delle prestazioni video, grazietecnologia Quantum Matrix Pro e al processore Neural Quantum, che quello delle funzionalità, con il supporto al nuovo standard universale Matter per lahome....

SAPERI: alle ore 11.15, con partenza dal Museo Civico, avrà inizio la visita guidata, con contributo libero, "dei tesori multietnici del centro storico di Bari", soffermandosi su storia,...... si svolgerà una masterclass sul raffinato gusto del Tè di Ceylon, attraverso ladelle 7 ... I dettagli per l'iscrizioneMasterclass sul Tè di Ceylon, invece, sono disponibili sul sito ...... da alcuni anni ha saputo creare un flusso importante di camminatori o di Tramedistoria, che con la guida ambientale escursionistica Debora Capraro accompagnerà in maggiodella ...

Ai Weiwei, un cinese alla scoperta dell'America la Repubblica

Appena s’affaccia in valle la bella stagione, tornano a fiorire i piccoli lettori. Così è da 31 anni, quante sono le edizioni della Primavera del Libro, manifestazione di grande successo dedicata alla ...Salone Nautico a Venezia. Saranno cinque giorni dedicati alla passione per la navigazione, tra yacht e superyacht, première italiane e mondiali, prove in acqua, convegni, esposizioni e regate. È nel p ...