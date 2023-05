Alla Camera una «iniziativa coreografica» per lo Scudetto | la voce sul blitz dei deputati del Napoli club

(Di martedì 2 maggio 2023) Uncon un maxi striscione da srotolare o un coro celebrativo. È l’ipotesi della «scenografica» che i parlamentari membri delstarebbero preparando a Montecitorio in occasione dei festeggiamenti per lodegli azzurri. I riflettori sono infatti puntati sulla Dacia Arena, dove giovedì alle 20.45 gli uomini di Luciano Spalletti scenderanno in campo contro l’Udinese per cercare di portarsi a casa il trofeo dopo 33 anni dall’ultimo titolo conquistato daldi Diego Armando Maradona. Se gli azzurri dovessero portarsi a casa il tricolore, allora potrebbe partire – secondo l’AdnKronos – la festa anche: «Ma dipende dai lavori d’Aula…», spiega un deputato citato dall’agenzia stampa e iscritto al ...

Lo dichiara Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio. "Si è trattato di una vera e propria provocazione nel giorno della festa dei lavoratori, l'ennesima sciagurata decisione ...Se gli azzurri dovessero portarsi a casa il tricolore, allora potrebbe partire - secondo l' AdnKronos - la festa anche: "Ma dipende dai lavori d'Aula...", spiega un deputato citato dall'......il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in audizione alle commissioni riunite Finanze di... Dobbiamo avvicinarci entro fine legislaturaflat tax" ha detto Leo. Cedolare secca " Per il ...

Dl migranti: il governo pone la fiducia alla Camera Agenzia ANSA

«Parlare è il primo passo per chiedere più sicurezza a Napoli». Fabio Varrella ora può lasciarsi alle spalle il ricovero ospedaliero ed è pronto a ...L’autonomia differenziata non serve al Paese è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Camera del Lavoro di Brindisi e dalla Cgil Puglia per domani, mercoledì 3 maggio, presso la Scalinata Virgiliana ...