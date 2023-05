Alice Scagni uccisa dal fratello | la mamma | “Lo Stato ci ha traditi”

Leggi su tpi

(Di martedì 2 maggio 2023) “Abbiamo tentato di denunciare nostro figlio ma siamo stati lasciati soli”. A un anno dall’omicidio diper mano delAlberto, la madre scrive una lunga lettera in cui torna ad accusare la polizia. “Credo che molti sappiano a Genova cosa è accaduto esattamente un anno fa. In queste ore Alberto, in piena crisi psicotica, minacciava di morte suo padre”, afferma Antonella Zarri, che assieme al marito Grazianotentò di avvertire le autorità di quanto stava per accadere quel primo maggio del 2022, quando il figlio Alberto si scagliò sulla sorella con 19 coltellate. “Graziano, impotente e spaventatissimo, registrava le seconda chiamata. La voce di nostro figlio non mentiva sulla follia che lo stava travolgendo. Abbiamo tentato di trasmettere i suoni agghiaccianti di quella ...