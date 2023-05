Alessia Marcuzzi | acrobazie nel salotto di casa e il post in accappatoio per il primo maggio

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 2 maggio 2023)è molto attiva sui propri profili social in cui, ogni giorno, pubblica video, foto o storie divertenti per intrattenere i suoi milioni di follower. Anche oggi, 1e quindi giornata di festa, la conduttrice non si è lasciata scappare l’occasione diare sul proprio profilo Instagram due video: uno in cui fa delle “” neldie l’altro dove si rilassa con una maschera in viso. IlInstagram diJeans chiari, camicetta fucsia, piedi nudi e… posizione verticale. È proprio messa cosìche, nell’ultima storia Instagram che ha pubblicato, mostra ai suoi fan come realizzare una verticale perfetta. Poi, una volta ...