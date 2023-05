Alberto Matano manda un appello a Mara Venier | Ormai sei ovunque | anche sotto casa mia | dimmi che vuoi!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 2 maggio 2023)lancia unsi sente perseguitato dalla conduttrice di Domenica Inè il conduttore più amato della Rai che ci fa compagnia ogni pomeriggio nel suo programma La Vita in Diretta. In questo tratto non solo argomenti di cronaca ed attualità, ma si concededello spazio in cui invita tantissimi ospiti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport.nasce come conduttore del Tg, ma sempre ammesso che da quando gli hanno dato l’opportunità di condurre un programma, si è sentito molto più libero di esprimere la sua opinione farsi conoscere dal affezionato pubblico. Non a caso ha tantissimi seguaci sul suo account ufficiale di Instagram dove, quando la ...