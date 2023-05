Al via Moisai 2023 | le voci contemporanee in scena alla Domus Aurea

(Di martedì 2 maggio 2023) AGI - Al viain, una bella iniziativa culturale che si svolge dal 5 al 21 maggio. In tutto, nove visite guidate che culminano nella Sala Ottagona nell'esperienza dell'arte performativa nel segno del contemporaneo. La prima settimana in: Daniele Ninarello, Mimmo Cuticchio, Tullio Solenghi e Pino Quartullo. E poi: Isabella Ferrari, Elena Bucci e Luigi Ceccarelli, Fabrizio Bentivoglio, Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, Cristina Kristal Rizzo e Megumi Eda, Chiara Frigo e Marigia Maggipinto. Dopo il grande successo della prima edizione, torna quindiin, un'occasione suggestiva e ...

In tutto nove visite guidate che culminano nella Sala Ottagona. Tra i tanti nomi spiccano quelli di Tulli Solenghi, Isabella Ferrari, Fabrizio Bentivoglio e Fabrizio Arcuri ...