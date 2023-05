Al Met Gala Pierce Brosnan non ha bisogno di essere nessuno se non Pierce Brosnan

(Di martedì 2 maggio 2023) Il Met2023 è qui e il tappeto color crema è già inondato dalle giovani promesse di Hollywood. Come giusto che sia. Eppure il 69enneche ha partecipato alla serata più importante del Metropolitan Museum of Art, è ancora in prima linea per quanto riguarda gli abiti e le buone vibrazioni. Perché èDimitrios Kambouris/Getty ImagesL'ex attore di Bond non è nuovo all'abbigliamento formale e sa bene che per conquistare i fotografi, l'alta moda di Twitter e le mamme di tutto il Paese, non è necessario un abito eccessivo. Niente teatrini. Nessun abito in technicolor che cambia colore con un colpo di bacchetta. Niente ...

Dalle sbarre di Mosca alla passerella del2023 di New York: Brittney Griner ritrova finalmente il sorriso dopo i nove mesi di prigionia in Russia. La campionessa di basket statunitense era stata arrestata nel febbraio 2022 all'...Si è svolto ieri sera al Metropolitan Museum of Art di New York uno degli eventi più attesi e glamour dell'Est Coast, il. Come sempre, sul red carpet di uno degli eventi mondani più importanti della Grande Mela hanno sfilato le maggiori star dando vita ad uno dei momenti clou della serata che, quest'anno, ha ...Spicca tra i capelli di Emily Ratajkowski e tra le trecce di Billie Eillish: il fiocco nero - un accessorio capelli amato da Chanel - è protagonista negli hair look del2023. Ecco quali e perché copiarli Il fiocco nero è sempre stato un accessorio che abbiamo visto alle sfilate di Chanel e non è una sorpresa notarlo sulla testa delle celeb al2023 ...

Da Jared Leto vestito come la micia tanto amata da Karl Lagerfeld, ai tanti vip che in diversi modi hanno omaggiato lo scomparso stilista. Ecco tutti i look del Met Gala 2023.Anna Wintour e Bill Nighy non si nascondono più. La direttrice di Vogue America e l’attore di «Love Actually – L’amore davvero» hanno calcato in coppia il red carpet al Met Gala 2023, confermando di ...