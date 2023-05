Al concertone del 1 Maggio funziona solo chi ha pezzi e mestiere

Leggi su panorama

(Di martedì 2 maggio 2023) «Questa è la canzone del complesso del primo/ che in genere si esibisce sotto il sole di pomeriggio/con la chitarra acustica accordata calante/che la gente che balla a torso nudo neanche la sente». Questo folgorante incipit di Complesso del primo, canzone degli Elio e le Storie Tese del 2013, descrive perfettamente l’atmosfera straniante e sospesa del lungo, anzi, lunghissimo pomeriggio musicale deldel Primo, tra chitarre scordate, intonazioni zoppicanti, esibizioni rapsodiche e canzoni non certo memorabili, in attesa delle esibizioni serali dei big. Dopo quasi cinque ore pomeridiane, nelle quali le nostre orecchie sono state messe a dura prova dalle performance sghembe di Giuse The Lizia, Nema Ezza, Alfa, Wayne, Il Tre e BNKR44 (almeno Ciliari è stato onesto nella sua emblematica ...