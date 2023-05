Ai Mondiali di scacchi ha vinto l’imperfezione

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 2 maggio 2023) Cosa ne sarà deglidopo Magnus Carlsen? Era questa la domanda che aleggiava nella mente degli appassionati dopo il 21 luglio dell’anno scorso, quando il trentaduenne norvegese – miglior giocatore al mondo, forse il migliore di sempre – annunciava la rinuncia a difendere il titolo di campione del mondo FIDE, trofeo che deteneva ormai dal 2013 e che aveva difeso con successo in quattro occasioni, l’ultima nel 2021 contro il russo Ian Nepomniachtchi. Questa domanda non è pienamente corretta, in realtà, perché dopo quell’annuncio Magnus Carlsen non è sparito, tutt’altro. Ha semplicemente deciso di reindirizzare la sua attività e i suoi interessi, di perseguire altri obiettivi e gestire in maniera più autonoma la sua immagine pubblica, come fanno quei campioni degli sport più popolari (un LeBron James o un Cristiano Ronaldo) il cui solo nome racchiude un intero ...