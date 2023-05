Agricoltura | Mattarella “Sfida sempre più importante”

(Di martedì 2 maggio 2023) CESENA (ITALPRESS) – “L'Italia hadimostrato di saper essere protagonista degli interscambi internazionali, si ègiovata ampiamente dell'apertura dei mercati e il contributo che il settore” agricolo “fornisce al nostro paese è di estrema importanza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarello, intervenendo al teatro “Alessandro Bonci”, a Cesena, in occasione della 40esima edizione della fiera Macfrut. “L'rappresenta una delle sfide più importanti che il nostro mondo deve affrontare – ha aggiunto -. I mutamenti climatici, le difficoltà di approvvigionamento alimentare, i temi della sicurezza alimentare nel mondo, la sostenibilità. I giorni della fiera sono l'occasione in cui si possono scambiare esperienze e conoscenze”. Il capo dello Stato ha ricordato “l'legame ...

Così il Presidente,da Fiera Macfrut,a Cesena "Il legame tra,economia,imprese e cultura è indissolubile. Aspetti da tenere sempre insieme,come fa questa Regione e come fa l'...AGI/Vista - "L'si colloca in una frontiera di uno delle sfide più importanti che il nostro mondo deve affrontare, la sostenibilità", le parole del Presidente della Repubblicaa Cesena dove ha ...Così il Presidente,da Fiera Macfrut,a Cesena "Il legame tra,economia,imprese e cultura è indissolubile. Aspetti da tenere sempre insieme,come fa questa Regione e come fa l'...

Mattarella a Cesena celebra l'agro-alimentare italiano: "Italia protagonista nel mondo dove i mercati si aprono" CesenaToday

CESENA (ITALPRESS) – “L’Italia ha sempre dimostrato di saper essere protagonista degli interscambi internazionali, si è sempre ...La visita di domani di una delegazione del PD al carcere di Rebibbia avverrà nell'area femminile a partire dalle 09:30 della mattinata ...