Aerei | sciopero il 3 maggio ma non per tutti | i voli cancellati e garantiti

(Di martedì 2 maggio 2023) Dopo lodei mezzi pubblici nelle principali città italiane martedì 2, ora è la volta degli. Una nuova azione di mobilitazione arriva, spiega la Fit-Cisl, in seguito all’esito negativo del confronto in sede aziendale per alcune compagnie, in merito ad alcuni nodi sul tavolo da tempo. Ad esempio, la fruizione, l’organizzazione e l’assegnazione dei riposi e delle ferie, e la pianificazione e la stabilità dei turni di lavoro con origine e termine nello stesso aeroporto. A incrociare le braccia sono i controllori di volo mercoledì 3in occasione del nuovodel trasporto aereo di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00. Nello specifico, come chiarito da Enac, a rischio per la giornata di mercoledì 3sono isu cui opera: il personale di ...

Martedì 2 maggio altrodei trasporti in tutta Italia . Questa volta lo stop ai mezzi pubblici a livello nazionale ... Lo stop non riguarda treni né. Il sindacato - si legge nella nota ...ROMA - Mercoledì 3 maggio sarà una giornata problematica per chi viaggia in aereo . I disagi saranno effetto di unoche andrà in scena per 4 ore (dalle 13 alle 17). Peserà l'agitazione della compagnia spagnola Vueling, del personale navigante di Air Dolomiti (vettore di Lufthansa) e soprattutto dell'Enav a ......richiesta della giornata lavorativa di otto ore negli Stati Uniti 1886 " Inizio dello... per ritorsione, attacchidella NATO su depositi di munizioni serbi. 2003 " Il presidente degli ...

Sciopero aerei 3 maggio, le compagnie che si fermano: le fasce orarie a rischio Corriere della Sera

Mercoledì 3 maggio sciopero nazionale del traporto aereo: stop dalle 13 alle 17 per piloti e assistenti di volo della compagnia Vueling e del personale navigante di Air Dolomiti (vettore di Lufthansa) ...Dopo lo sciopero dei mezzi pubblici nelle principali città italiane martedì 2 maggio, ora è la volta degli aerei. Una nuova azione di mobilitazione arriva, spiega la Fit-Cisl, in seguito all’esito ...