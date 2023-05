Adinolfi difende Laura Chiatti | “Ormai la femminilità è un tabù | attacchi guidati dall’ideologia gender”

(Di martedì 2 maggio 2023) Marioin difesa diper le sue contestate dichiarazioni rilasciate a Domenica In sull’uomo che “non deve fare le faccende di casa” perché le “uccide l’eros”. Parlando con AdnKronos, il leader del Popolo della Famiglia si è speso in difesa dell’attrice: “La forza diè stata quella di affermare che uomo e donna sono diversi. La sessualità e l’attrazione scattano tra diversi. Le polemiche che si sono scatenata per le affermazioni disulla differenza tra uomo e donna sono frutto di una deriva ideologicae sono l’occasione per discutere del fatto che se Roberto Vecchioni cantava ‘Voglio una donna con la gonna’ non deve essere uno scandalo”.ha citato anche il Papa: “In ...

