Adinolfi | ”Attacchi a Laura Chiatti frutto di deriva ideologica gender”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 2 maggio 2023) "Affermare valori femminilità tradizionale ormai è diventato tabù" ”La forza diè stata quella di affermare che uomo e donna sono diversi”. Marioattraverso l’Adnkronos scende in campo a favore di, attaccata sui social per aver detto in diretta a ‘Domenica in’ che non tollera ”l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere. Mi abbassa l’eros, me lo uccide”. ”La sessualità e l’attrazione scattano tra diversi, inutile dire il contrario – sottolinea – le polemiche che si sono scatenata per le affermazioni disulla differenza tra uomo e donna sonodi unae sono l’occasione per discutere del fatto che se Roberto ...