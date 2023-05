Adani | “Il Milan fatica | De Ketelaere e Origi non hanno dato niente”

Così invece: 'Ilne deve fare due di attaccanti. C'è quello al posto di Ibra, poi un altro che faccia il titolare. Per me ildovrebbe fare Marko Arnautovic e Álvaro Morata e lasciar ...... l'ex calciatore Leleha parlato dell'Euroderby, con la sfida di Champions frae Inter. Di seguito le sue parole. "Le ultime sfide hanno dimostrato una svolta per l'Inter, soprattutto la ...Dopo, anche il suo amico della BoboTv Antonio Cassano si scaglia contro Massimiliano Allegri. L'ex giocatore di Roma esi lancia contro il tecnico della Juventus ritenuto il principale ...

L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato alla 'BoboTV' di quelle che possono essere le mosse di mercato del Milan.I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...