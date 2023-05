Accademia Lincei | Premi Feltrinelli a Türec e Sahin per la Medicina | a Iliopoulos per la Fisica

(Di martedì 2 maggio 2023) Con i loro studi i due scienziati cruciali nel vaccino anti Covid, sono i fondatori della BioNTech. Il fisico greco ha invece proposto con Glasgow e l'italiano Maiani un nuovo tipo di quark Assegnati dall’nazionale dei2023 che, per la, quest’anno ha insignito i due scienziati Özleme Ugur, fondatori dell’azienda biofarmaceutica BioNTech e cruciali nel vaccino anti Covid grazie ai loro studi sull’mRNA. Ilo per laè invece stato conferito dall’deia Ioannis (John)per aver proposto, in collaborazione con Sheldon Glashow e l’italiano Luciano Maiani, l’esistenza di un nuovo tipo di quark ...

Il premio internazionale Feltrinelli 2023 per la Medicina è stato assegnato dall'deia Özlem Türeci e Ugur Sahin, ai quali si devono i vaccini a mRna, come quelli utilizzati contro la pandemia di Covid - 19. I due ricercatori sono anche i co - fondatori dell'...Il Premio per la Fisica è invece stato conferito dall'deia Ioannis (John) Iliopoulos per aver proposto, in collaborazione con Sheldon Glashow e l'italiano Luciano Maiani, l'...... nel 1940 si trasferisce alla facoltà di Scienze, dove resterà fino al 1948, anno del suo pensionamento , e partecipa attivamente a varie società scientifiche, tra cui l'dei. Leggi ...

Accademia Lincei, Premi Feltrinelli a Türec e Sahin per la Medicina ... Adnkronos

