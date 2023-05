Abolito in Abruzzo l' obbligo del certificato medico per rientro a scuola

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 maggio 2023) L'Aquila - È stato approvato, nella seduta odierna del Consiglio regionale, "il progetto di legge che abolisce l'di presentazione dei certificati medici richiesti per l'assenza scolastica per più di cinque giorni". Lo comunica il capogruppo di Fratelli d'Italia, Massimo Verrecchia, promotore dell'iniziativa legislativa, che esprime "soddisfazione per una misura che permette di superare un annoso problema burocratico a carico delle famiglie con bambini e ragazzi e dei pediatri". "Si tratta - spiega - deldi riammissione previsto da un regolamento statale del 1961 ormai superato, come ampiamente segnalato anche dalla stessa Federazione italiana dei medici pediatri. Una norma, dunque, di buon senso e adeguata ai tempi e che soprattutto va ad eliminare una complicazione burocratica continuando, al contempo, a garantire tutte le ...