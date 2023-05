A Tuttofood la nuova tendenza della mozzarella di bufala campana Dop a colazione

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 2 maggio 2023) Il Consorzio di tutela presente alla fiera internazionale dell’agroalimentare in programma dall’8 all’11 maggio LadiDop si presenta aaldi Milano, la fiera internazionale dell’agroalimentare in programma dall’8 all’11 maggio. Con un menu dedicato alle tendenze del breakfast, il Consorzio di Tutela punta a favorire nuove occasioni di consumo, grazie alla versatilità in cucinadiDop, confermata dai dati forniti dall’Osservatorio economico sulla filiera, curato da Nomisma. Secondo lo studio, 9 italiani su 10 hanno consumatodinell’ultimo anno, il 25 per cento almeno una volta a settimana e il 20 per cento ...