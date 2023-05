A Teleclubitalia battuto record di 36 anni fa | lacrime per la diretta-fiume di Plastino

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 2 maggio 2023) Tra commozione eMicheleha chiuso la grande attesa durata circa 30 ore su. Il noto giornalista, pioniere in Italia delle trasmissioni sportive sulle emittenti locali col suo programma “Goal di Notte”, nel 1987 tenne incollati i napoletani per 24 ore davanti alla tv in attesa del primo tricolore dei partenopei.L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.