A Neghenè il Campionato Nazionale Minialtura Area Laghi

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 2 maggio 2023) Il Melges 24 “”, dei canturini Fabio Proverbio (timoniere) e Andrea Amodeo, portacolori del Cus Milano, ha trionfato nel Golfo di Lecco e si è aggiudicato ildi velavalido anche come prima tappa delVelico del Lario 2023 ORC. Proverbio e Amodeo si sono avvalsi di un team molto affiatato composto da Alessandro Boffa, Mattia Cinacchi e Antonio Renzulli. Un primo posto ottenuto per soli due punti di distacco, al termine di sei prove, sull’RS21 “Hidrogeno 21” dell’erbese Davide Casetti (Lni Mandello Lario) con Alessandro Castelli, Sergio Zanetti e Diego Caldognetto. Terzo gradino del podio per il Rivetto “Veruschka” di Paolo Nava e Sergio Brivio (Cn Portese Bs). Classifica del...