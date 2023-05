A Madrid è ancora Alcaraz-Zverev | la finale del 2022 vale un posto ai quarti

Leggi su sportface

(Di martedì 2 maggio 2023) L’ottavo dipiù atteso del Masters 1000 di2023 è sicuramente quello tra Carlose Alexander. Dodici mesi dopo, i due si incontrano nuovamente nel 1000 spagnolo ma stavolta ben prima della. Proprio il match dello scorso anno, dominato da, rimane l’unica vittoria dello spagnolo, sotto 3-1 nei precedenti e sconfitto poche settimane dopo da Sascha al Roland Garros. Ciononostante, in un anno le cose sono cambiate radicalmente e sarà lui a partire favorito. Il tennista di Murcia ha esordito nel torneo di casa con una sofferta vittoria ai danni di Ruusuvuori, per poi regolare in due set Dimitrov. Percorso simile per, che al debutto ha avuto bisogno di oltre tre ore per rimontare Carballes Baena, mentre al turno seguente ha ...