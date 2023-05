730 precompilato online | quando inviarlo | data di scadenza

(Di martedì 2 maggio 2023) Una notizia che farà piacere a tutti contribuenti, visto che da oggi si potrà avere a disposizione il “modello 730” da parte dell’Agenzia delle Entrate. Già da oggi pomeriggio, infatti, sarà possibile visualizzare le dichiarazioni precompilate predisposte dall’Agenzia delle Entrate. Al contrario, invece, non sarà possibile accettarle, modificarle o accettarle. Tale possibilità, infatti, sarà possibile svolgerla a partire dall’11 maggio 2023, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate. Il 730Si era tornati allacanonica per avere a disposizione la dichiarazione precompilata, che sarebbe dovuta uscire il 30 Aprile 2023. Peccato la giornata capitasse di Domenica e successivamente vedesse il Primo Maggio, in uno slittamento legato alle festività che ...

... in prima persona o tramite delega ) può consultare il proprio modello già, in sola consultazione (si può anche scaricare il pdf delprovvisorio). 11 maggio : da giovedì 11 maggio ...È iniziato un mese fitto di scadenze fiscali da adempiere per milioni di italiani: si va dal modellosulla dichiarazione dei redditi al versamento dell'Iva per il mese scorso fino ai pagamenti sulle imposte di bollo e sui contratti di locazione. Adesso andiamo con ordine e vediamo ...Il termine per le dichiarazioni è il 2 ottobre per chi invia ildirettamente tramite l'applicazione Web. Il 30 novembre, invece, per chi utilizza il modello Redditi. Sarà possibile ...

La stagione dichiarativa è lunga: si chiuderà il 2 ottobre per chi invia il 730 direttamente tramite l'applicazione web e il 30 novembre per chi invece utilizza il modello Redditi precompilato.Modello 730 precompilato 2023 da oggi disponibile online sul sito web dell'Agenzia delle Entrate: ecco tutte le informazioni che devi sapere.Leggi tutto Modello 730 precompilato, così le spese dei ...