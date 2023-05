730 precompilato è online | le nuove regole | come si compila | come inviarlo

(Di martedì 2 maggio 2023) E’ disponibile dal 2 maggio il modello 730/2023. Dal pomeriggio potranno essere consultate le dichiarazioni giàte dall’Agenzia delle Entrate, mentre da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. Il 730può essere inviato direttamente tramite l’applicazione web entro il 2 ottobre, mentre la scadenza per il modello Redditiè il 30 novembre. Preta, le novità 2023 Le dichiarazioni quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità di autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione preta e a utilizzare gli altri servizi. La delega può ...

