730 precompilato 2023 | da oggi online su sito Agenzia Entrate | le novità

(Di martedì 2 maggio 2023) Invio dall’11 maggio. Da quest’anno si potrà delegare una persona di fiduciao in videocall Disponibile da, 2 maggio, la dichiarazione dei redditi precompilata. Suldell’delle, dal pomeriggio, è possibile consultare i modelli 730 e Redditi con i dati precaricati, in attesa di poterle accettare, modificare e inviare a partire dall’11 maggio.L e dichiarazioni quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata e a utilizzare gli altri servizianche via web o in videochiamata. Che cos’è – Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. ...