(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) – L’cerebrale, in Italia, colpisce ogni anno circa 185mila persone ed è fra le prime 3 cause di morte e la prima per invalidità talora permanente. Ma ben “il 70-80% dei casi potrebbero essere eti seguendodie curando le malattie o le condizioni predisponenti: alimentazione bilanciata, regolare attività fisica, astensione dal fumo, da droghe e dall’uso eccessivo di alcol, controllo della pressione arteriosa, dei livelli glicemici e dei grassi nel sangue, riconoscimento e trattamento di eventuale fibrillazione atriale rappresentano i cardini della prevenzione”. Lo ricorda il presidente della Società italiana di Neurologia (Sin), Alfredo Berardelli, facendo il punto su prevenzione e diagnosi precoce, in occasione dell’iniziativa ‘Aprile mese della prevenzione ...

L'cerebrale, in Italia, colpisce ogni anno circa 185mila persone ed è fra le prime 3 cause di morte e la prima per invalidità talora permanente. Ma ben 'il 70 -% dei casi potrebbero essere ......e diagnosi precoce L'cerebrale, in Italia, colpisce ogni anno circa 185mila persone ed è fra le prime 3 cause di morte e la prima per invalidità talora permanente. Ma ben "il 70 -% dei casi ...L'% di queste persone si reca nei 20 pronto soccorso regionali Dea di primo e di secondo livello, ... come un infarto o un, portandolo nel minor tempo possibile nella struttura più adeguata ...

"70-80% ictus evitabile con adeguati stili di vita" Adnkronos

È stata sperimentata per aiutare persone mentalmente coscienti ma incapaci di parlare fisicamente. Si basa su un modello simile a quelli che alimentano ChatGPT di Open AI e Bard di Google ...(Adnkronos) – L’ictus cerebrale, in Italia, colpisce ogni anno circa 185mila persone ed è fra le prime 3 cause di morte e la prima per invalidità talora permanente. Ma ben “il 70-80% dei casi potrebbe ...