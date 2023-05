365 giorni con Maria | 2 maggio Il primo miracolo registrato ufficialmente con un atto pubblico

(Di martedì 2 maggio 2023) All’epoca dell’eventoso, sul territorio di Ponte Nossa, vi era un piccolo oratorio dedicato ai Sette fratelli martiri e alla Madonna. Questo aveva sulla facciata raffigurante la Crocifissione con la Madonna e San Giovanni. Ma qualcosa sta per accadere in quel luogo. La Madonna di Ponte Nossa si manifesta a due giovani sconvolgendo la loro L'articolo proviene da La Luce di

Se Microsoft applicasse un piccolo sovrapprezzo per un abbonamento a Officeche includa l'... 7su 7. The Coca - Cola Company sfrutterà la tecnologia di IA generativa di OpenAI per il ...Oltre al software, infine, Panda Dome Premium offre anche un supporto tecnico di prim'ordine, attivoall'anno. E per quanto riguarda il prezzo Scegli adesso Panda Dome Premium e risparmia ...Vedremo dunque nei prossimiquali altre novità emergeranno a proposito di questa nuova e ... Ferrari FerrariGTB/4: all'asta un prototipo ultra - raro

"365 giorni di equilibrio" a Chieri TorinoToday

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...