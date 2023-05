33esima giornata | Roma a quota 2 | 23 contro il Monza

(Di martedì 2 maggio 2023) Festa scudetto rinviata per il Napoli e lotta per la zona Champions League sempre più avvincente. La Serie A non si ferma e tra mercoledì...

Il Calcio Napoli giovedì sera scenderà nuovamente in campo per la sfida contro l' Udinese in programma alla Dacia Arena di Udine e valida per ladel campionato di Serie A . Gli azzurri sono ad un passo dal tricolore, e gli basterà non perdere contro i friulani per essere certi del titolo. Ma c'è anche l'eventualità che gli ...Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese in programma giovedì al Dacia Arena per ladi Serie A. Il gruppo ha svolto una prima fase di attivazione in palestra e successivamente ...La Lega Serie A tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per ladi Serie A che inizierà domani. La Roma andrà a Monza per affrontare la formazione di Raffaele Palladino. Il fischietto del match sarà Daniele Chiffi che con i giallorossi ha un ...

Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 33esima giornata LatinaToday

Rifiatare è quasi impossibile per le protagoniste del campionato, pronte nuovamente a scendere in campo per il turno infrasettimanale. Il team di Superscommesse ha confezionato i pronostici per la 33e ...Dopo la gara contro la Salernitana e una giornata di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center.