2 maggio 1975 | nasce lo “Spice Boy” … David Beckham

(Di martedì 2 maggio 2023) Buon compleannoIl 2del. L’ex numero 7 del Manchester United ha fatto parte della “class of ’92” un gruppo di giovani ragazzi di cui facevano parte anche i fratelli Phil e Gary Neville, il gallese Ryan Giggs, Paul Scholes e Nicky Butt. Un gruppo che esordì in quell’anno in prima squadra e che da subito fecero vedere di che pasta erano fatti. Quei ragazzi portarono poi i Red Devils a conquistare il Treble nel 1999 con quella Coppa dei Campioni ottenuta in maniera rocambolesca. La “star” di quel gruppo però, era sicuramente lui: Sir. Non era solo un grande calciatore ma era un campione di stile anche fuori. La relazione con Victoria Adams, cantante delleGirls, ha velocizzato ...