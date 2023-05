1 maggio | Musumeci | ' in Cdm provvedimenti importanti | polemiche pretestuose' **

(Di martedì 2 maggio 2023) Agrigento, 2 mag. (Adnkronos) - "Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo adottato un pacchetto assai significativo, guarda avanti in una prospettiva destinata, nella proiezione quinquennale del nostro governo, a crescere. Al di la delle, che sono quasi sempre, ma che fanno parte del corredo politico". Lo ha detto il ministro Nelload Agrigento parlando del pacchetto di misure adottate ieri in Cdm.

... recentemente autocandidato in FdI alla carica di sindaco di Catania per le elezioni del 28, ... Perchè daa Schifani, sembra non cambiare nulla. E la mente corre sempre a quella ...Martedì 22023 (ore 12), ad Agrigento, a Villa Aurea, si svolgerà la cerimonia di sottoscrizione del ... Nello, e il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Di seguito il programma: ...Ruggero Razza, all'epoca dei fatti con delega alla Salute nella giunta, secondo il gip ... medico odontoiatra, saranno interrogati dal gip il prossimo 3, il 5 toccherà agli indagati per ...

1 maggio: Musumeci, 'in Cdm provvedimenti importanti, polemiche ... Il Tirreno

Agrigento, 2 mag. (Adnkronos) – “Ieri in Consiglio dei ministri abbiamo adottato un pacchetto assai significativo, guarda avanti in una prospettiva destinata, nella proiezione quinquennale del nostro ...“Quella del lavoro a Catania e nella sua area metropolitana continua ad essere purtroppo, ancora oggi, una delle questioni principali più scottanti nelle ...